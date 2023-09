AGI - Condizioni meteo a tratti instabili sulla nostra Penisola all'inizio del prossimo weekend quando precipitazioni sparse potrebbero interessare le regioni del Centro-Nord. Tra Domenica e l'inizio della prossima settimana, ecco confermata l'espansione di un promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo in miglioramento su tutta l'Italia ma soprattutto temperature in rialzo, anche di 6-8 gradi sopra media. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, per la prossima settimana si confermano condizioni di tempo stabile al Centro-Sud mentre qualche pioggia potrebbe interessare il Nord. Terza decade di settembre che per alcuni modelli potrebbe portare una svolta di stampo autunnale ma la distanza temporale resta ancora troppo elevata.

Le previsioni meteo per oggi

Al nord - Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutte le regioni con piogge sparse su Triveneto e Lombardia e asciutto altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini, variabilità asciutta su Liguria e Pianura Padana. In serata tempo in miglioramento ma con molte nubi. Temporali in arrivo nella notte al Nord-Ovest.

Al centro - Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino, asciutto altrove con ampi spazi di sereno sul versante tirrenico. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte con prime piogge sulla Toscana.

Al sud e sulle Isole - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio locali piovaschi sulla Sardegna e zone interne tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in diminuzione sul resto d'Italia; massime in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domani

Al nord - Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, anche intensi al Nord-Ovest, più asciutto sul Triveneto. Al pomeriggio insistono i fenomeni sui medesimi settori, con temporali ancora sulla Liguria. In serata residui fenomeni tra Liguria, Emilia Romagna e settori adriatici, asciutto altrove con cieli nuvolosi, tempo in miglioramento nella notte.

Al centro - Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolate piogge sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali diffusi. In serata tempo in generale miglioramento con graduali schiarite.

Al sud e sulle isole - Al mattino cieli nuvolosi sulla Sardegna , sereno o poco nuvoloso altrove con qualche addensamento tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo un lieve aumento della nuvolosità sulle regioni peninsulari. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in diminuzione; massime stazionarie o in aumento.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord - Nubi sparse e schiarite sempre più ampie tra mattina e pomeriggio sulle regioni del Nord con tempo asciutto ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

Al centro - Condizioni di tempo asciutto per tutta la giornata sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio al Sud con cieli sereni o al pi

ù poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in lieve rialzo al Nord e in diminuzione sul resto d'Italia; massime in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.