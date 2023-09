Brandizzo, indagati i vertici della società dei 5 operai morti

Il filmato, realizzato dalla vittima più giovane, Kevin Laganà, conferma che gli operai avevano iniziato a lavorare sui binari prima del via libera. Nel video le parole del referente di Rfi con le indicazioni su cosa fare nel momento in cui fosse arrivato un convoglio, visto che la circolazione non era interrotta. L'ad di Rete ferroviaria italiana ha parlato in Commissione alla Camera