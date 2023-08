Scontro frontale in Sardegna: fra 6 feriti 2 minori e 2 turisti

AGI - Ci sono due ragazzi, di 16 e 14 anni, fra i sei feriti nello scontro frontale fra due auto avvenuto stamane nelle gallerie della strada statale 125 Var 'Orientale sarda', nel territorio di Sinnai, dove l'Anas ha chiuso provvisoriamente in entrambe il tratto tra i km 15 e 23.

I due minorenni, soccorsi dal 118, sono stati trasportati uno all'ospedale Brotzu di Cagliari, l'altro al Policlinico universitario di Monserrato (Cagliari). Due fratelli, due turisti di 18 anni, sono stati portati, invece, al Santissima Trinità.

Gli altri due feriti sono una coppia di coniugi sardi: l'elisoccorso ha trasferito la donna, 43 anni, al Brotzu, mentre il marito, 44 anni, è arrivato in ambulanza al Policlinico. Tutti e sei i feriti sono arrivati in pronto soccorso in codice rosso.