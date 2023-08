L'uomo scomparso sabato era finito con l'auto in una scarpata 

AGI - È stato trovato in una scarpata, all'interno della sua vettura ormai privo di vita, Massimo Bovo, l'uomo che era sparito dalla serata di sabato dalla sua abitazione di Cossato, nel biellese

La vettura era in una zona boschiva fuori dall'abitato di Curino. L'auto di Bovo è precipitata dalla Provinciale che collega i paesi di Pray e Curino. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi di rito. Molto probabilmente verrà disposta l'autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso.

L'allarme per la scomparsa di Bovo era stato lanciato domenica sera, dopo che non aveva più dato notizie di sé ai familiari. Fin da subito le ricerche si sono concentrate tra Curino e l'area di Castelletto Cervo: in campo le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme alle unità cinofile e ai Carabinieri. Per l'occasione sono stati impiegati anche i droni, fino al tragico epilogo.