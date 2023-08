Escursionista sparito nel Parco Nazionale della Valgrande

AGI - Soccorso Alpino in movimento alla ricerca di una persona scomparsa nel Parco Nazionale della Valgrande, in provincia del Verbano Cusio Ossola. Si tratta di un turista proveniente dal Lazio, entrato nel parco nella giornata di lunedì 14.

Fino a ieri l'escursionista ha parlato al telefono e ha mandato messaggi alla fidanzata nel Lazio, comunicando di aver smarrito il sentiero. Da quel momento si sono persi i contatti perché l'escursionista è entrato in una zona priva di copertura del segnale telefonico.

L'allarme per la scomparsa è arrivato dal Numero Unico per le emergenze del Lazio, contattato dai familiari del disperso. Per cercarlo si è mosso l'elicottero dei vigili del fuoco e a breve arriverà anche un elicottero della Guardia di Finanza, partito da Venegono, nel milanese, attrezzato con il sistema "Imsi Catcher" per intercettare i segnali di cellulari accesi anche senza copertura.

Il parco della Valgrande è l'area wilderness più grande d'Italia, e una delle più grandi d'Europa: una zona di grande fascino ma molto pericolosa come testimoniano numerosi casi di smarrimento e di incidenti che nel tempo hanno coinvolto escursionisti.