Temperature giù oggi e domani, poi tornerà il caldo

AGI - Fine settimana più fresco con le temperature che tenderanno ad abbassarsi, temporali e pioggia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le condizioni meteo sono in peggioramento sulla nostra Penisola a causa dell'ingresso di una vasta saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale. Temporali che risulteranno anche intensi e localmente a carattere di nubifragio soprattutto sui settori del medio-alto versante adriatico. Calo termico tra oggi e domani che interesserà tutta l'Italia con valori di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Stando agli ultimi aggiornamenti del CMI la prossima settimana inizierà con tempo in miglioramento su tutta la Penisola anche se l'instabilità sarà sempre in agguato soprattutto sui rilievi del Centro-Nord, temperature in ripresa ma in media o poco sotto fino a metà settimana. Ma le previsioni indicano una espansione dell'anticiclone africano con possibile ondata di caldo proprio nel weekend che precede il Ferragosto, ondata di caldo che al momento appare comunque di moderata intensità.

Le previsioni meteo per oggi

AL NORD

Tempo ancora instabile durante la giornata sulle regioni di Nord-Est dove saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi. Più asciutto al Nord-Ovest con maggiori spazi di sereno. Tempo più asciutto ovunque dalla serata con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi. Fenomeni più probabili su zone interne e settori adriatici. Graduale esaurimento dei fenomeni in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Sud con locali piogge su Puglia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni possibili soprattutto su zone interne della Campania, Molise e Puglia, maggiori schiarite in arrivo altrove. Temperature in decisa diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi da Nord a Sud.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con ampi spazi di sereno ovunque, locali piogge solo sul Friuli Venezia-Giulia. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento sul Triveneto con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, maggiori schiarite altrove.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile sul Centro Italia con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli per lo più sereni ovunque. Temperature minime in ulteriore diminuzione e massime in generale ripresa su tutta la Penisola.