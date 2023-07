AGI - Questo mese di luglio caratterizzato da ondate di calore di notevole intensità si avvia ormai verso la fine. I prossimi giorni vedranno condizioni meteo nel complesso asciutte sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord Italia tornerà protagonista l'instabilità. Nel weekend possibilità di acquazzoni e temporali non solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana.

Caldo estivo nella norma fino al termine del mese ma ora gli occhi sono puntati sull'inizio di agosto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano la possibilità di un inizio mese all'insegna di clima fresco e tempo a tratti perturbato. Diversi modelli ipotizzano infatti un affondo direttamente sul Mediterraneo centrale con calo delle temperature anche al di sotto delle medie del periodo.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Veneto e Friuli. Al pomeriggio locali acquazzoni lungo l'arco alpino, nuvolosità alternata a schiarite altrove. In serata residui fenomeni sul Triveneto, specie sui rilievi, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni ma con nuvolosità irregolare in transito, specie sul versante tirrenico. Al pomeriggio sono attese delle ampie schiarite con cieli per lo piu' soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, qualche nube tra Campania e Molise. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con tempo asciutto ovunque e cieli poco nuvolosi e soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in generale aumento.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori alpini, fenomeni in locale sconfinamento sulle pianure specie del Nord-Est entro la nottata.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al Sud sia al mattino che al pomeriggio dove avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Tra la sera e la notte nessuna variazione con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta la Penisola.

Oggi solo 10 città bollino giallo

Per oggi è previsto il bollino giallo solo per 10 città:

Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia, Pescara Reggio Calabria

mentre nelle altre 17 prese in considerazione dal bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore sarà verde. Sabato le temperature torneranno a salire con Palermo e Perugia che saranno bollino arancione, il secondo livello più alto di allerta per il caldo, mentre altre 17 città saranno bollino giallo