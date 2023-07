Altri 15 sbarchi a Lampedusa. Soccorsi quasi 600 migranti

AGI - Altri quindici sbarchi durante la notte a Lampedusa per un totale di 599 migranti approdati. I soccorsi sono stati effettuati dalla Guardia costiera con le motovedette e un pattugliatore. A bordo dei barconi c'erano da un minimo di 15 persone a un massimo di 51, fra cui donne e minori, originari di Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Camerun, Burkina Faso, Senegal, Siria, Liberia e Sudan. Sei natanti, privi di motore, erano alla deriva. Secondo la versione dei migranti, i motori sarebbero stati persi durante la traversata.

Tutti i barchini, tranne uno che è partito da Zuwara, in Libia, che aveva a bordo egiziani, libici e sudanesi, sono salpati da Sfax, in Tunisia. All'hotspot, la cui capienza massima è leggermente inferiore a 400 unità, ci sono 2.433 ospiti.

Nella giornata di sabato, sull'isola, ci sono stati 17 sbarchi per un totale di 701 migranti approdati. Sono 1063 gli ospiti della struttura di prima accoglienza che, sempre nella giornata di ieri, sono stati trasferiti con traghetti e navi militari. Per la mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia scorterà al porto 530 migranti che saranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che arriverà in serata a Porto Empedocle.