Caronte allenta la presa, nel weekend temporali e temperature in calo 

AGI - La morsa del caldo allenta la presa per qualche giorno. Temporali in arrivo al Nord e caldo in attenuazione nel weekend, nuova impennata delle temperature però con la prossima settimana. Secondo i meteorologi del Centro Meteo Italiano spiegano che il flusso caldo africano va attenuandosi soprattutto al Nord e in parte sulle regioni del Centro Italia.

Nei prossimi giorni atteso un aumento dell'instabilità sui settori settentrionali con acquazzoni e temporali anche intensi non solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. Prossimo weekend che vedrà clima ancora caldo ma con temperature comunque inferiori a quelle avute nei giorni scorsi un po' su tutta la Penisola, valori comunque oltre 6 gradi sopra media sulle regioni del Sud.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano però con l'arrivo della prossima settimana una nuova e rapida espansione del promontorio africano verso il Mediterraneo. Termometri che torneranno a salire soprattutto nella prima parte della settimana con valori sopra media anche di 8-10 gradi al Centro-Sud.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata ancora instabilità tra Triveneto e Lombardia con fenomeni in sconfinamento anche sulle pianure.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni e dei disturbi da nuvolosita' bassa sulle coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni del Nord con possibilità di piogge e temporali sparsi soprattutto sui settori alpini. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione anche alle pianure e localmente le coste specie quelle dell'Adriatico. Graduale miglioramento nella notte.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli poco nuvolosi. Poche variazioni al pomeriggio ma con instabilità in aumento su Toscana, Umbria e Marche ove saranno possibili locali e brevi acquazzoni. Più asciutto ovunque dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione ovunque.