Travolto da un'auto, muore come i suoi cuginetti Simone e Alessio

AGI - Incidente mortale intorno alle 2.30 di questa notte all'uscita di Ragusa. È accaduto lungo la strada provinciale, la Provinciale 25 che da Ragusa conduce a Marina di Ragusa. Samuele Giudice 38 anni, di Ragusa, è stato travolto mentre attraversava la strada, da una Bmw condotta da un ventenne di origine albanese. Sul posto i carabinieri e i soccorsi, ma per l'uomo non c'e' stato nulla da fare. Accertamenti in corso. La vittima pare si trovasse sul posto per un problema alla sua autovettura. Informata la procura di Ragusa.

Un dolore senza fine per la famiglia D'Antonio di Vittoria che l'11 luglio del 2019 vide morire davanti all'uscio di casa Simone e Alessio, i due cuginetti investiti da un Suv. Samuele Giudice il 38enne investito questa notte a Ragusa era primo cugino dei due bambini, figlio di una delle sorelle di Toni e Alessandro D'Antonio i genitori di Simone e Alessio. Samuele Giudice sarebbe stato investito davanti agli occhi della moglie incinta e dei due figli, gemellini di 9 anni. Una tragedia che arriva nell'anniversario della morte dei suoi cuginetti ai quali andava costantemente il suo pensiero.