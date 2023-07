Turista austriaca violentata a Como

AGI - Una ragazza austriaca di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata la notte tra domenica e lunedi' 10 luglio a Como. La notizia è stata riportata dai quotidiani locali. E' stata la giovane in Italia per turismo con un'amica a chiamare alle 4.45 il numero di emergenza 112. Stando al suo racconto domenica sera lei e l'amica sono uscite per una passeggiata sul lungolago e si sono poi fermate in locale. Q

ui avrebbe incontrato e conosciuto la persona che poi l'avrebbe aggredita sessualmente. Mentre l'amica sarebbe rientrata in un b&b in città, la diciottenne si è attardata fino all'orario di chiusura. Per due ore sarebbe rimasta con il suo aggressore prima di riuscire a rientrare nella stanza e ad allertare i soccorsi. Le indagini sono delegate dalla Procura di Como alla Squadra mobile della questura.