Ventiseienne violenta una donna di 78 anni a Dalmine

AGI - Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato, su ordine del gip di Bergamo, con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate commesse lo scorso gennaio a Dalmine ai danni di una donna di 78 anni. Stando alle indagini dei Carabinieri della compagnia di Treviglio, coordinate dalla procura, il giovane, T.A.C.C. originario del Sudamerica, avrebbe aggredito all'alba l'anziana signora mentre questa passeggiava in città. Dall'analisi dei filmati dei sistemi di video sorveglianza dell'area con gli accertamenti di laboratorio effettuati dal Ris di Parma sulle tracce biologiche repertate sugli indumenti della vittima, gli investigatori dell'Arma hanno identificato il presunto autore. Lo scorso sabato lo hanno rintracciato in centro a Dalmine e portato in carcere sulla base dell'ordinanza di custodia cautelare.