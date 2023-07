Animale investito su linea Alta Velocità, ritardi e disagi

AGI - Disagi e ritardi alla circolazione ferroviaria dalle ore 12.25 a causa dell'investimento sui binari di un animale di grossa taglia in una giornata di traffico intenso a causa degli spostamenti, anche per chi è andato in vacanza in questo primo luglio.

Il sito web di Trenitalia ha segnalato che alcuni treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Chiusi e Orvieto. Alle 14.25 sono stati segnalati ritardi medi fino a 40 minuti, che in qualche caso hanno raggiunto le due ore e mezzo.

Alle 18.35 la circolazione è stata segnalata in graduale ripresa.