Summit di Governo in masseria da Bruno Vespa

AGI - Torna il Forum nella Masseria Li Reni, in Manduria, la rassegna di Bruno Vespa giunta alla terza edizione. Una quattro giorni per parlare di politica, economia, agricoltura, ambiente. E anche di investimenti e di riforme da attuare con il Pnrr, tema caldo tra segnali contrastanti.

Ad aprire, giovedì 8 giugno alle 19, è la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni seguita da ben 8 ministri in altrettanti panel e nei giorni successivi tanti dibattiti: “Le nuove sfide del settore agricolo alla luce degli obiettivi del Pnrr” a cui partecipa il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida e a cui fa seguito alle 16.30 l'incontro dal tema “Prossimità. Innovazione. Uguaglianza. Le parole chiave della Missione Salute del Pnrr” (con Orazio Schillaci, Ministro della Salute) e alle 18 “La strategia italiana in un contesto geopolitico in cambiamento” (con Guido Crosetto, Ministro della Difesa). Ambiente, sostenibilità, geopolitica.

Il programma

Il programma è serrato: prosegue continua, con il Ministro delle Infrastrutture con Matteo Salvini e il presidente ANCI Antonio Decaro (“L’impegno per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile”, sabato 10 h.11), la transizione ecologica con il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin (“Rivoluzione verde e transizione ecologica: strategie da mettere in campo per invertire la rotta”, sabato 10 h. 15), con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto (Pnrr: occasione per il rilancio del Sud e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate”, domenica 11 h.9.30), gli investimenti nella cultura con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (“Cultura 4.0: investire nel comparto per il rilancio del Paese”, domenica 11 h.11) per poi concludere con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il dibattito sul futuro del Made in Italy (“Sistema Italia.

Coniugare investimenti, competenze e una nuova cultura aziendale per rendere attrattivo il nostro Paese nel mondo”, domenica 11 h.12).

Racconta il Gambero Rosso, che segue l’attività del conduttore di “Porta a Porta” nella sua qualità di produttore di vino, che il 9 e il 10 giugno sono previste due cene di gala a quattro mani (€ 150), protagonisti gli chef Paolo Gramaglia (ristorante President, Pompei) e Domenico Stile (Enoteca La Torre, Roma) di cui la rivista pubblica i menu: “Polpo salentino con bottoni di ricotta di fuscella, pomodorino, basilico, carota e polvere di caffè (Chef Paolo Gramaglia); Baccalau in cottura poché, salsa marinara, spuma di bruschetta e alga wakame (Chef Paolo Gramaglia); Risotto alla rapa rossa, erborinato delle Murge e arachidi. (Chef Domenico Stile); Branzino di patate delle Murge, gomasio e misticanza.

(Chef Domenico Stile); Babà al rum Zacapa, vaniglia, visciole e menta. (Chef Domenico Stile)” mentre il 10 cena a base di “insalatina di mare mediterranea con frutti di mare, verdurine e olive nere di Manduria, mischiato di pasta mista in trafila di bronzo cotto in sette essenze di crostacei con anemoni marine, cozze e vongole, pesce di cattura su salsa di patata agrumata e scorzanera, germogli di barbabietola e polvere di sumac, sfera di limone su acqua di arance vesuviane, frutti di bosco, meringa al cavolo viola e specchio di vetro di zucchero”