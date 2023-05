Ultimi giorni di maggio con temporali pomeridiani

AGI - Gli ultimi giorni di maggio avranno ancora a che fare con un robusto campo di alta pressione tra Atlantico e Isole Britanniche, mentre sul Mediterraneo resta attivo un corridoio di aria più fresca in quota, responsabile dell'instabilità dei prossimi giorni. Il mese, dunque, si chiuderà con acquazzoni e temporali sparsi in Italia, specie sui settori interni nelle ore pomeridiane.

E gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano dicono che non sono previste sostanziali variazioni per il ponte del 2 giugno con temporali pomeridiani possibili anche per la Festa della Repubblica. Con giugno inizia anche l'estate meteorologica, e sotto il profilo termico ci attendiamo clima caldo ma senza eccessi anzi con valori in linea con le medie.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino nuvolosità a tratti irregolare con deboli piovaschi tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio acquazzoni o temporali sui settori alpini e appenninici con sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, per lo più soleggiato altrove. In serata residui fenomeni ma in esaurimento, accompagnati da ampie schiarite nella notte.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata residui fenomeni in Appennino, ampie schiarite altrove; nessuna variazione nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molte nubi su Isole Maggiori e settori tirrenici ma con tempo per lo più asciutto, sole prevalente altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure di Campania e Calabria; locali temporali anche su Sicilia e Sardegna. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stabili o in lieve calo, salvo una lieve flessione positiva al Nord.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino innocui addensamenti su Alpi e Prealpi, sereno altrove. Al pomeriggio attese piogge e temporali sui rilievi, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata ancora acquazzoni e temporali sui medesimi settori; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali lungo l'Appennino, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino, con nuvolosità irregolare sulle Isole Maggiori; isolati piovaschi sulla Sardegna meridionale. Al pomeriggio attesi temporali anche intensi sulle regioni Tirreniche e su Sicilia e Sardegna. In serata ancora tempo stabile ma con molte nubi in transito. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stabili o in lieve diminuzione.