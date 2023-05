>

Scontro tra auto e scooter, muore un 48enne vicino a Roma

L'incidente a Tor San Lorenzo di Ardea. L'uomo in sella a un Honda SH 300 è morto all'istante. In una Ford Fiesta tre giovani pakistani. Il 25enne alla guida sarà sottoposto agli esami per rilevare l'eventuale uso di alcol e droga