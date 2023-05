Fuori pericolo la bimba di 10 anni colpita davanti al bar

AGI - È ancora in rianimazione ma è fuori pericolo la bimba di 10 anni ferita con il papà e la mamma all'esterno del bar di Sant'Anastasia (Napoli) da un 19enne e un 17enne in carcere per tentato omicidio.

La piccola è stata raggiunta da un proiettile a uno zigomo. Due gli interventi chirurgici e, anche se la prognosi è riservata, i medici la considerano fuori pericolo.