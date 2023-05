Sole e pioggia, come sarà il tempo nel weekend

AGI - Ancora temprali previsti nel nord Italia a causa di una 'goccia d'aria fredda' in quota che transita sull'Europa centrale. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che indicano pero' per i prossimi giorni giornate all'insegna della prevalente stabilità, seppure con acquazzoni e temporali pomeridiani che interesseranno soprattutto i rilievi.

Previste, inoltre, temperature miti per il weekend con qualche disturbo pomeridiano specie su Alpi e Appennino. Per l'inizio di giugno e dunque dell'estate meteorologica, si attendono fasi soleggiate alternate a temporali in un contesto termico caldo ma senza eccessi.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-ovest e qualche pioggia tra Lombardia ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi ed Appennini con fenomeni in sconfinamento sulle zone di pianura, asciutto tra Veneto e Friuli. In serata ed in nottata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri Adriatici. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutti i settori.

Al sud e sulle isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche in Sardegna. In serata fenomeni in esaurimento con nuvolosità alta in transito. Temperature minime stabili o in generale rialzo; massime stabili o in calo, salvo un lieve aumento lungo le regioni Tirreniche del centro-nord.

Previsioni meteo per domani:

Al nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali sui settori alpini, per lo più soleggiato altrove. In serata piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni o temporali tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Al sud e sulle isole

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l'Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste di Campania e Calabria; qualche pioggia anche su Sicilia e Sardegna.

In serata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in lieve calo al Nord e sulle Isole Maggiori, stabili o in aumento al Centro-Sud; massime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al Sud.