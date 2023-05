Una ragazza di 22 anni è morta nello schianto contro un guardrail a Foligno

AGI - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 75 "Centrale Umbra" ad Assisi. Ne dà notizia l'Anas, che ha provvisoriamente chiuso al traffico la strada in direzione di Foligno.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è stata coinvolta soltanto un'autovettura. La vittima è una ragazza di 22 anni che era a bordo di un'auto finita contro il guardrail mentre viaggiava in direzione di Foligno. Nell'urto è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, come le due amiche di diciannove anni che erano con lei. Le due sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118.