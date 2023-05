Tragedia del Mottarone, la procura chiede 8 rinvii a giudizio

AGI - La procura della Repubblica di Verbania ha notificato stamane gli avvisi di chiusura delle indagini per la tragedia della funivia del Mottarone.

La pm Olimpia Bossi chiede il rinvio a giudizio per i tre principali indagati - il titolare dell'impresa di gestione della funivia Luigi Nerini, il direttore tecnico Enrico Perocchio, il caposervizio Gabriele Tadini - per i vertici della Leitner, la società che si occupava della manutenzione dell'impianto (Anton Seeber, Martin Leitner, Peter Rabanser), e per le due società coinvolte, la Ferrovie del Mottarone srl e la Leitner. Archiviate tutte le altre posizioni.

A due anni di distanza dalla tragedia, si avvicina dunque il processo per i presunti responsabili di quanto avvenne il 23 maggio 2021. Erano le 12,25 circa quando una cabina, con a bordo 15 persone precipitò sul tratto della funivia del Mottarone, tra Verbano-Cusio-Ossola e la provincia di Novara. Le perizie disposte dalla procura hanno poi accertato che ci fu il cedimento di una fune. Sulle cause di quel cedimento si concentrerà il processo.

© MIGUEL MEDINA / AFP

Il punto dove è precipitata la cabina della funivia del Mottarone



L'accusa sostiene che l'incidente non avvenne per caso, ma per una scelta precisa della società che aveva in gestione l'impianto, che preferì per sostenere l'aumento di turisti in quel periodo, di non effettuare alcuni lavori, se non addirittura di bloccare i sistemi di sicurezza per evitare che la cabina si bloccasse, come accaduto nei giorni precedenti.

Alla tragedia sopravvisse soltanto un bambino, Eitan, 5 anni all'epoca, figlio di una coppia italo-israeliana, per il quale si è aperto un capitolo giudiziario parallelo sull'affidamento. I genitori infatti sono morti nella cabina precipitata.