In Toscana dichiarato lo stato d'emergenza

AGI - "Oggi dichiariamo lo stato di emergenza regionale per il maltempo". Il ministro Musumeci mi ha dato la disponibilità a esaminare tutti gli atti affinché martedì in Cdm anche questi 4 Comuni della Romagna toscana (Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, San Godenzo) possano avere il giusto sostegno dello Stato per il ripristino della situazione". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante una conferenza stampa in Giunta.

"Mi sono interessato ieri a Roma - spiega Giani - e poi con il ministro Musumeci ci siamo sentiti in serata per spiegargli che in realtà abbiamo una Toscana formata da 4 Comuni in qualche modo della Romagna toscana perché si trovano al di là dello spartiacque appenninico e che ha vissuto la stessa situazione di precipitazioni e danni in Emilia Romagna. I danni che abbiamo avuto a Firenzuola, dove mi recherò nel pomeriggio, a Palazzuolo sul Senio, Marradi e San Godenzo sono danni ingenti dal punto di vista del territorio".

Giani, in 4 città toscane 180 frane in due giorni

"Ha retto in Toscana il sistema di irreggimentazione delle acque, erano stati fatti i lavori e quindi non abbiamo avuto neé inondazioni né danni a persone. Vediamo però continue frane, ho contato su tutti e 4 i Comuni (Firenzuola, Palazzuolo sul Senio, Marradi, San Godenzo) 180 frane segnalate sulle strade nel corso degli ultimi due giorni e voi capite il danno che questo comporta", ha spiegato Giani in conferenza stampa.

"Le società che gestiscono gli acquedotti della zona - aggiunge Giani - mi hanno detto che la montagna sta subendo delle modifiche profonde e tutto questo ci riporta al caso emblematico della scolaresca bloccata o di tanti casolari isolati dove la gente si può raggiungere solo telefonicamente. Ripeto: 180 frane accertate e non saranno solo queste percheé essendo zone a basso presidio umano ci renderemo conto ancora di più degli effetti nei giorni a venire. Ieri sera c'erano 250 persone isolate".