Il Viminale è favorevole agli spray anti-orsi per i forestali

AGI - "Il ministero dell'Interno è favorevole ad una iniziativa normativa, già in atto, che dia facoltà d'uso degli spray antiorso al Corpo forestale. E' auspicabile che il testo possa essere sottoposto all'esame del Parlamento in modo da dotare il Corpo di questo strumento in tempi brevi". Lo ha detto Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione della Lega. "Gli spray anti orso sono armi, da assegnare a personale specializzato e addestrato - ha ricordato Ciriani - e sono utilizzati in diversi Paesi del mondo per prevenire rischi d'attacco da parte degli orsi ed evitare il ricorso ad armi da fuoco".

Ciriani è intervenuto in sostituzione del titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, impegnato sul fronte dell'emergenza maltempo in Emilia Romagna.