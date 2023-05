A Ravenna ordine di evacuazione immediata

AGI - Allerta della protezione civile di Ravenna per il rischio di esondazione dei fiumi Ronco, Montone e Fiumi Uniti. Ordine di evacuazione immediata alla popolazione e alle aziende di Madonna dell'Albero, Ponte Nuovo, case sparse lungo la Marabina fino a Lido di Dante: "Le persone si rechino all'area di accoglienza allestita al museo Classis di Classe, in via Classense 29" si legge in una nota nella quale si chiede alla popolazione di fare passa parola.

"Ordine di evacuazione immediata anche alla popolazione e alle aziende di via Galilei e viale Newton nella zona adiacente ai Fiumi Uniti in direzione nord fino allo scolo Lama; zona via Antica Milizia dal canale Lama fino alla rotonda Germania Borgo Montone, compreso centro commerciale Esp, Porto Fuori nella parte compresa fra via Stradone e via Bonifica da una parte e i Fiumi Uniti dall'altra: "le persone si rechino all'area di accoglienza allestita al Cinemacity in via Secondo Bini 7 a Ravenna".

Chi si trova nelle aree limitrofe a tutte quante le zone elencate, ad esempio a Lido di Dante e nella porzione di Classe tra via Romea Vecchia e via Marabina, e per qualsiasi motivo non si sentisse sicuro puo' comunque andare nell'area di accoglienza a lui più vicina.