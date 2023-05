Intrappolate nella loro casa allagata, 2 neonate salvate dai Vigili del Fuoco

AGI - Una storia a lieto fine, in mezzo al fango e alla devastazione del maltempo che si è abbattuto sull'Emilia Romagna, due neoanate sono state salvate dai Vigli del Fuoco. Dopo la pioggia incessante che si è abbattuta ieri a Castrocaro Terme, in provincia di Forlì, le bambine erano rimaste bloccate in casa con i genitori. A soccorrere l'intera famiglia è stato l’equipaggio dell’elicottero Drago150 di Bologna dei Vigili del Fuoco.

