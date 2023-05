Il maltempo durerà fino al weekend

AGI - Vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale con minimo di pressione al suolo sull'Italia. Questo porta piogge e temporali diffusi sulla Penisola, con possibilità anche di nubifragi specie sull'Emilia Romagna. Nei prossimi giorni la situazione andrà lentamente migliorando ma le condizioni meteo resteranno instabili e gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano alcuna significativa fase asciutta all'orizzonte.

Anche per il prossimo weekend, infatti, potremmo avere la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione sulla nostra Penisola con precipitazioni diffuse. Oltre al maltempo avremo anche clima molto fresco con temperature di diversi gradi al di sotto delle medie nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per oggi:

Al nord

Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori con piogge su Emilia Romagna, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio persiste il maltempo con precipitazioni diffuse. In serata si rinnovano condizioni di maltempo, con fenomeni intensi in Emilia Romagna. (

Al centro

Al mattino piogge sparse su tutti i settori, più asciutto sul Lazio. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutte le regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli coperti e piogge diffuse.

Al sud e sulle isole

Al mattino precipitazioni attese su Campania, Molise, Calabria e Basilicata, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche pioggia anche in Sardegna. In serata persistono le piogge tra Campania e Basilicata, migliora altrove. Temperature minime in rialzo al centro-nord, ed in calo al sud; massime in generale diminuzione.

Previsioni meteo per domani:

Al nord

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Pada, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000-2100, più asciutto su pianure di Lombardia e Veneto. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentale, più asciutto altrove ma con ancora molte nubi.

Al centro

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi nelle zone interne, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su zone interne del Lazio e regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

Al sud e sulle isole

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse e sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise e Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo più asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare e ampie schiarite sulle Isole Maggiori. Temperature minime per lo più stazionarie su tutta la Penisola; massime in aumento al Sud e sul medio versante tirrenico, stabili o in diminuzione sul resto d'Italia.