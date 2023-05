Allerta maltempo. A rischio 14 regioni

AGI - L’arrivo di una perturbazione atlantica determinerà, nelle prossime ore, un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni da sparse a diffuse su gran parte del Paese, risultando più persistenti sulle regioni settentrionali, e a carattere intermittente, ma anche sotto forma di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni del Centro-Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Mercoledì #10maggio

#allertaROSSA e #allertaARANCIONE meteo-idro in Emilia-Romagna

#allertaGIALLA in 14 regioni

⛈ In arrivo piogge e temporali al Nord e al Centro-Sud, leggi l'avviso meteo del #9maggio