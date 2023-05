Incidente sulla statale 100 a Casamassima, tre feriti

AGI - In Puglia, a Casamassima, è stata chiusa la strada statale 100 di “Gioia del Colle”, in corrispondenza del km 18.1, in direzione dell’innesto con la SS16, a causa di un incidente in cui sono rimaste ferite tre persone.

Nell’impatto sono state coinvolte un’automobile e un mezzo pesante. Al momento è istituito l’obbligo di uscita al km 18.5 con rientro al km 15.2 percorrendo la viabilità di servizio.