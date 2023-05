In arrivo una nuova perturbazione, nei prossimi giorni piogge e temporali

AGI - Una perturbazione si muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale ed entro la giornata di domani farà il suo ingresso sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo in Italia. Piogge e temporali a partire dalle regioni di Nord-Ovest e poi in estensione verso il Nord-Est e i settori centrali della Penisola. Nella seconda metà della settimana condizioni meteo che resteranno instabili o perturbate a causa dell'isolamento di una larga circolazione depressionaria tra Europa centro-occidentale Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo non danno speranza neanche al secondo weekend di maggio che potrebbe trascorrere in compagnia di piogge, temporali e temperature al di sotto delle medie.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino, con deboli precipitazioni tra Piemonte ed Alpi centrali. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo peggioramento con piogge a tratti intense sulle regioni di nord-ovest e sull'Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con precipitazioni in sconfinamento sui settori sub-appenninici. In serata residue piogge sul Lazio, con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale; asciutto altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata attesi cieli coperti su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento al centro e sulla Sardegna, in calo altrove.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, intense e diffuse al Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata residue piogge sul versante adriatico, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni peninsulari e locali fenomeni sulla Sicilia, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo sulle stesse regioni e tempo asciutto con cieli sereni sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione.