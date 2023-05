Contromano in autostrada in Veneto. Uno morto e due feriti

AGI - Un'auto che per motivi non chiari ha imboccato l'autostrada contromano ha causato un drammatico incidente nel pomeriggio sulla A27, tra i caselli di Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud, in direzione di Venezia. L'auto guidata da un 67enne trevigiano, morto nell'impatto, avrebbe percorso un tratto in contromano prima di scontrasi con altre due vetture che procedevano nel giusto senso di marcia.

Feriti in modo non grave un 41enne veneziano e una donna di 52 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori Suem 118 con ambulanza ed elicottero, vigili del fuoco e polizia stradale. L'autostrada non è stata chiusa ma il traffico è stato limitato a lungo a una sola corsia di marcia, causando rallentamenti.