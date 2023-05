Spara a ex moglie, si barrica in casa con le figlie e si uccide

AGI - Ha sparato all'ex moglie, si è barricato in casa con le figlie piccole e si è ucciso. Sono i tre atti della sequenza andata in scena nel pomeriggio a Inverigo, in provincia di Como. È stata la donna ferita fortunatamente solo di striscio a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Le bambine sotto choc sono illese. Proprio oggi all'uomo doveva essere notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como per reati da codice rosso.