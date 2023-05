Sequestrata una bocca di squalo Mako all'aeroporto di Palermo

Flavio Gagliardi, biologo marino e direttore dell’Acquario di Cala Gonone in Sardegna, spiega che ci sono 40 specie di squali che nuotano anche in acque dolci. L'esemplare che ha attaccato la sedicenne australiana è il 'Carcharhinus leucas', noto come squalo toro, dall'abitudine di attaccare le prede colpendole a testate