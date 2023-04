Il reggiseno sportivo giusto può aumentare del 7% le prestazioni nella corsa

AGI - Un reggiseno sportivo performante può aumentare del 7% le prestazioni sportive nella corsa. Lo dimostra il nuovo studio del Breast Biomechanics Research Center dell’Università di Memphis, pubblicato su Frontiers in Sports and Active Living. La ricerca ha rilevato che al maggiore sostegno del seno durante la corsa è associata una maggiore rigidità dell’articolazione del ginocchio, alterando la biomeccanica della parte inferiore del corpo delle donne che corrono. Un buon sostegno durante la corsa comporta, inoltre, un consumo minore di ossigeno, consentendo alle sportive una migliore gamma di movimenti. Secondo le stime il 72% delle donne prova dolore al seno durante la corsa. Un reggiseno sportivo ben progettato protegge dal dolore al seno indotto dall’esercizio fisico, che può rappresentare un ostacolo significativo alla pratica sportiva.

“Volevamo identificare strategie per ridurre il dolore al seno indotto dall’attività per le donne, un gruppo che rappresenta circa il 50% della popolazione” ha spiegato il dottore Douglas Powell del Breast Biomechanics Research Center dell’Università di Memphis.

In particolare, Powell e i suoi colleghi hanno esaminato l’influenza del sostegno del seno sulla rigidità dell’articolazione del ginocchio durante la corsa su tapis roulant. La rigidità dell’articolazione del ginocchio è una misura biomeccanica che indica la resistenza dell’articolazione del ginocchio al movimento quando viene applicata una forza.

A un campione di 12 corridori amatoriali, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con una coppa B, C o D dichiarata da loro stessi, sono stati applicati professionalmente due diversi reggiseni sportivi: uno a sostegno elevato e uno a sostegno ridotto. Per la condizione di controllo, alle partecipanti è stato chiesto di eseguire l’esperimento a petto nudo. Ciascuna partecipante ha poi eseguito allenamenti di corsa di tre minuti in ciascuna delle tre condizioni di sostegno del seno randomizzate (alto, basso, nudo/controllo).

Per raccogliere i dati, i ricercatori hanno utilizzato un sistema di motion capture a 10 telecamere e un tapis roulant strumentato. I movimenti delle partecipanti sono stati tracciati utilizzando marcatori retroriflettenti individuali applicati su diverse parti del corpo. I ricercatori hanno utilizzato Visual3D per calcolare le escursioni dell’articolazione del ginocchio, mentre un software personalizzato è stato utilizzato per calcolare la rigidità dell’articolazione del ginocchio e gli spostamenti del seno durante la fase di stance della corsa in ogni condizione sperimentale.

L’esperimento ha dimostrato che l’aumento dei livelli di sostegno del seno è associato a una maggiore rigidità dell’articolazione del ginocchio dovuta a minori escursioni articolari. Rispetto alla condizione di controllo, le condizioni di basso e alto sostegno sono state associate rispettivamente a un aumento del 2% e del 5% della rigidità articolare del ginocchio. Dai risultati emerge che un reggiseno sportivo ad alto sostegno può migliorare del 7% le prestazioni di corsa di una donna.

“Negli ultimi 50 anni l’evoluzione del design dei reggiseni è stata limitata. I nostri risultati, insieme a precedenti ricerche, dimostrano che i reggiseni sportivi dovrebbero essere considerati non solo come capi di abbigliamento, ma anche come attrezzature sportive in grado di migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di lesioni, svolgendo un ruolo nella salute delle donne”, ha dichiarato Powell.