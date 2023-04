Valanga in Valle d'Aosta, trovati i corpi dei tre dispersi

AGI - Sono stati trovati stamattina i corpi dei tre allievi di una scuola per guide alpine travolti ieri pomeriggio da una valanga sul monte Tsanteleina, in Val di Rhemes, al confine tra Italia e Francia. L'istruttore del corso un 49enne residente in Valle d'Aosta, era riuscito a mettersi in salvo e dare l'allarme.

E' stato un elicottero del Soccorso alpino valdostano, decollato stamane alle prime luci del giorno, ha individuare i corpi sepolti dalla neve, grazie anche alle indicazioni fornite dalla guida sopravvissuta alla valanga staccatasi ieri attorno alle 14 in Val di Rhemes.

Le salme sono state recuperate e trasportate ad Aosta per il riconoscimento, affidato al soccorso alpino della guardia di finanza. Le tre vittime sono Sandro Dublanc, 44 anni, maestro di sci valdostano di Champorcher, Elia Meta, 37 anni, finanziere in servizio alla caserma di Entre'ves, il campione di scialpinismo Lorenzo Holzknecht, 39 anni, originario di Sondalo in Valtellina e cresciuto a Bormio.