AGI - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà presente all'inaugurazione del Salone del Mobile 2023, in programma alla fiera di Rho, il prossimo 18 aprile. La premier, come ha annunciato la presidente del Salone, Maria Porro, ha confermato la presenza alla kermesse del design "a rimarcare l'importanza del Salone del Mobile per il Paese".

Meloni ha già visitato gli stand in fiera, sia nel 2022, sia intervenendo al Supersalone nel 2021. Il giorno prima, il lunedì 17 invece sarà la seconda carica dello Stato, il presidente Ignazio La Russa, a presenziare all'evento annuale, per mille invitati, che da il via alla Settimana, al Teatro alla Scala di Milano.