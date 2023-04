Forse sbranato da un orso, 26enne trovato morto in un bosco in Trentino

AGI - Non è esclusa l'aggressione mortale da parte di un orso tra le ipotesi del decesso del runner trovato morto questa notte tra i boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino. La vittima è Andrea Papi di 26 anni. Già dalle prime ore di questa mattina tra le ipotesi c'era l'aggressione da parte di un animale selvatico. La zona dove il corpo di Papi è stato trovato è frequentata da plantigradi.

Sul corpo di Papi sono state trovate ferite e gli stessi investigatori giunti sul posto, compreso il governatore trentino Maurizio Fugatti, sostengono che l'uomo sia stato aggredito da un animale selvatico. Non è stata esclusa l'ipotesi dell'orso considerando che in quella zona in passato sono già stati avvistati plantigradi.

Solo un mese fa nella vicina Val di Rabbi un uomo di 39 anni (Alessandro Cicolini) era stato aggredito e ferito al braccio e alla testa da un orso. Per il momento non vengono escluse nemmeno altre ipotesi. Quanto accaduto tra i boschi di Caldes è al vaglio degli inquirenti coordinati dalla Procura di Trento.

Il giovane runner ieri pomeriggio era uscito di casa per un allenamento. Dopo non averlo visto rientrare, la compagna ha allertato le forze dell'ordine e sono partite le ricerche che ha visto impegnati i carabinieri della compagnia di Cles, i vigili del fuoco volontari della vallata con droni e cani molecolari.