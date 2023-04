Primavera in crisi, arrivano freddo e neve

AGI - L'aria artica approdata sul bacino Mediterraneo, passando per la Scandinavia e l'Europa centrale, ha portato sulla nostra penisola freddo per l'avvio della prima settimana di aprile. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano, che confermano un calo termico generalizzato (dell'ordine di 6-8 C), che si avvertirà specialmente nella prima parte della settimana; previste, inoltre, tra martedì e mercoledì instabilità e nevicate che potranno spingersi fin verso le quote collinari al centro-sud, mentre al nord il sole continuerà a splendere.

Questa irruzione d'aria di matrice artico-marittima, andrà ad alimentare un minimo di bassa pressione posizionato a sud della Calabria, dove quest'oggi saranno possibili acquazzoni e possibili disagi specialmente sui versanti Ionici.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte ed Emilia Romagna, con isolate precipitazioni, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, con neve sulle Alpi occidentali dai 1600 metri. In serata insistono le precipitazioni sul Piemonte, con neve in calo fin verso i 1400 metri.

Al Centro- al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio isolati fenomeni tra Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole, pioviggini su Toscana e Umbria.

Al Sud e sulle Isole - al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio molte nuvole in transito su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.