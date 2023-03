Canile 'lager' nel Sassarese, denunciato un allevatore 

AGI - Un allevatore di Ittireddu (Sassari) è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nella sua azienda agricola, nelle campagne del paese, l’uomo aveva allestito un canile non autorizzato, dove vivevano diciannove cani rinchiusi in cinque box di dimensioni non adeguate.



Un altro cane era legato a una catena molto corta, inferiore ai cinque metri. La scoperta è stata fatta ieri dai carabinieri della stazione locale, supportati dal personale del dipartimento di prevenzione – anagrafe canina dell’Asl, durante un controllo effettuato nell’azienda agricola.