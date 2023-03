Annullata la multa a una over 50 non vaccinata

AGI - Prima sentenza di annullamento delle multe agli over 50 che non si sono vaccinati. A pronunciarla il 21 marzo è stata la giudice di pace di Velletri Francesca Salucci che ha cancellato la sanzione amministrativa di 100 euro inflitta a una donna accogliendo il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Da quanto si deduce dal dispositivo, pubblicato dal sito giuridico Studio Cataldi, la giudice ha ritenuto sbagliata la multa per una questione di carattere procedimentale, non entrando nel merito di eventuali discriminazioni nei confronti degli over 50.

L'avvocato Roberto Martina, che fa parte dell'associazione 'Avvocati Liberi' promotrice di numerosi analoghi ricorsi, interpreta così all'AGI la pronuncia: "La sentenza, che ha un dispositivo molto asciutto, afferma che il ministero dell'Economia e delle Finanze, dopo avere accertato la violazione, non ha notificato l'esito dell'accertamento alla mia assistita. Questo potrebbe diventare un provvedimento 'pilota' perché la stessa cosa è accaduta a tutti gli over 50 sanzionati. Dunque, il ministero non ha tenuto conto delle regole che presiedono l'esercizio del cosiddetto 'diritto punitivo' con un approccio alla materia delle sanzioni amministrative che definire disinvolto sarebbe poco".

L'importanza della sentenza, aggiunge, "sta nel fatto che è la prima in Italia che accoglie le lamentele degli ultracinquantenni vittime di una campagna discriminatoria, come se si potesse diventare pericolosi allo scoccare dei 50 anni di età".