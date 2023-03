Allerta gialla oggi in cinque regioni del Centro-Sud

AGI - Allerta gialla per il maltempo oggi in cinque regioni del centro-sud. L'avviso della Protezione civile evidenzia un rischio temporali per Abruzzo, Basilicata e Calabria e idrogeologico per Puglia e Molise.

Questi i settori regionali per i quali è stata diramata allerta meteo gialla:



Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.



Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale.



Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale;

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro;

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.