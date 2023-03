Novantenne ritrovata morta in casa dopo alcuni giorni

AGI - Una donna di 90 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via Gabriele D'Annunzio, a Lecce, dai vigili del fuoco intervenuti con un'autoscala nel primo pomeriggio. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dell'anziana. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa.

La Polizia e il 118 sono stati allertati dai vicini di casa della donna della quale non si avevano notizie da troppo tempo. Forzata la porta d'ingresso di casa della donna, sanitari e forze dell'ordine hanno fatto la macabra scoperta. L'anziana era in casa, deceduta da molto tempo stando a un primo esame esterno effettuato sul corpo, trasportato poi alla camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce su disposizione dell'autorità giudiziaria Saranno disposti accertamenti per risalire alle cause del decesso