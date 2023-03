Sole oggi e domani, nubi in aumento da domenica 

AGI - Il maltempo abbandona la nostra Penisola con la saccatura depressionaria che ormai ha raggiunto Grecia e Turchia. Clima ancora freddo a causa delle correnti dai quadranti settentrionali ma condizioni meteo che saranno tra oggi e domani stabili e ampiamente soleggiate. Nel corso del terzo weekend di marzo la situazione meteo dovrebbe vedere poche variazioni grazie al promontorio anticiclonico disteso sul Mediterraneo centrale.

Solo la giornata di domenica potrebbe essere segnata da qualche addensamento nuvoloso in più al momento con ben pochi fenomeni associati. Stando invece agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, la prossima settimana sarà caratterizzata dall'inserimento di correnti più umide e dunque da una maggiore probabilità di nuvole e piogge.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Al mattino velature estese su tutti i settori. Al pomeriggio aperture sulle regioni di nord-est, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

Al Centro - Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati, qualche velatura sui versanti Tirrenici. In serata ancora tempo asciutto, con cieli in prevalenza poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Non sono attese variazioni di rilievo nel corso delle ore notturne. Temperature minime in diminuzione; massime stabili o in calo al centro-sud, stazionarie al nord.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli pienamente soleggiati o con al più qualche velatura in transito. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro - Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni.

Al Sud e sulle Isole - Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente su tutte le regioni. In serata e nelle ore notturne non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in diminuzione e massime in generale aumento su tutta l'Italia.