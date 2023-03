Professore si toglie la vita, era indagato per una relazione con una 12enne

AGI - Un docente di circa 50 anni, in servizio in una scuola media, si è suicidato ieri nel Bolognese dopo che era stato sospeso dal suo incarico per una presunta relazione impropria con una sua alunna. La notizia, anticipata dal Corriere Bologna, trova conferme in ambienti investigativi.

Il corpo dell'uomo, descritto come una persona fragile, è stato trovato nel cimitero del paese. Ad aprire il fascicolo d'inchiesta era stata la Procura di Ferrara basandosi, secondo quanto emerge, su alcuni messaggi che il professore aveva scambiato con una dodicenne, presumibilmente dopo una denuncia della famiglia. L'ufficio scolastico aveva sospeso l'uomo in via cautelativa in attesa che si chiarisse la vicenda.