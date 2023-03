arrivati al porto di Crotone 500 migranti soccorsi

Il premier olandese: "Lotta ai trafficanti e presenza in Africa. Il terribile naufragio a Cutro ha dimostrato l'urgenza di prevenire queste tragedie con la lotta ai trafficanti di esseri umani". La presidente del Consiglio martedì riferirà in Senato in vista del prossimo vertice europeo: "Si dovranno fare dei passi in avanti"