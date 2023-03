Sniffa cocaina in chiesa e posta il video su Tik Tok, ora rischia denuncia

AGI - Si fa un video mentre sniffa cocaina all'interno di una chiesa e poi pubblica il filmato su Tik Tok che diventa virale. Ora però l'uomo protagonista della bravata rischia una denuncia per vilipendio alla religione. L'episodio è accaduto a Orbetello, in provincia di Grosseto.

Il video incriminato ritrae l'uomo che, insieme al suo cane, entra all'interno di una chiesa della cittadina maremmana e, utilizzando come base una panca nella navata di fronte all'altare, si mostra mentre sniffa una pista di cocaina.

Il video con il gesto sacrilego, che è stato diffuso su Tik Tok e che ha fatto gridare in molti allo scandalo, è stato acquisito dalle forze dell'ordine. L'uomo rischia adesso una denuncia a piede libero per vilipendio in luogo di culto.