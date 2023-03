>

"Questo negozio è di un ebreo", sdegno a Ferrara

Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, ha definito la comparsa in città della scritta "un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia. Ci siamo attivati per la rimozione della scritta e per segnalare agli organi competenti l'accaduto"