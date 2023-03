In un comune del Potentino abolita la tassa sui rifiuti

AGI - I cittadini di Vietri di Potenza non pagheranno un solo centesimo di bolletta della Tari, la tassa sui rifiuti, al Comune. Dopo l'approvazione della proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano, in questi giorni sono iniziate le operazioni di invio delle bollette nelle case dei cittadini che riceveranno una bella sorpresa: Tari quasi totalmente azzerata, con esclusione del 5% (riferito al Tefa) che non è gestito dai Comuni, ma che viene pagato alla Provincia. Insomma, una bolletta di qualche euro appena.

L'iniziativa si è resa possibile grazie al lavoro dell'amministrazione comunale per il recupero dei soldi del materiale estratto da una cava di proprietà comunale (Cava Pedali), che dopo una serie di procedimenti civili è ritornata in pieno possesso dell'Ente. Da questa cava, il Comune ha proceduto alla vendita del materiale estratto dopo aver emanato uno specifico bando di gara.

Somme 'restituite' alla comunità, senza alcuna distinzione di reddito o di utenze domestiche e non domestiche. "In questi giorni - ha dichiarato il sindaco Christian Giordano - i miei concittadini vietresi stanno ricevendo la bolletta Tari azzerata, con esclusione del 5% riferito alla Tefa non gestita dal Comune. È evidente che si tratta di una iniziativa carica di significato dal momento che siamo riusciti a mettere a disposizione, di ogni cittadino vietrese, delle risorse economiche, rivenienti da una gestione virtuosa di un bene pubblico".