Un weekend sereno al Nord, instabile al Centro-Sud

AGI - Il primo weekend di marzo inizierà con condizioni meteo a tratti instabili sulle regioni del Sud mentre al Centro-Nord avremo maggiori spazi di sereno. La circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale si muove verso la Sicilia e porterà condizioni meteo instabili nelle prossime ore al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi. Neve sui rilievi oltre i 1000-1400 metri. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per la prossima settimana un'evoluzione meteo piuttosto dinamica con possibilità di almeno due fasi perturbate.

Ancora pioggia in vista dunque ma in un contesto termico non particolarmente freddo. Nonostante un lobo del vortice polare sul vecchio continente il grosso dell'aria fredda dovrebbe infatti rimanere confinata Oltr'alpe.

Previsioni meteo per il 3 marzo

AL NORD Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Pianura Padana e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con schiarite anche in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi basse in Pianura Padana e sereno altrove.

AL CENTRO Al mattino molte nuvole su tutti i settori, deboli fenomeni sui settori adriatici e isolati piovaschi sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi e neve dai 1100-1200 metri in Appennino. In serata residui fenomeni in Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove ma con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi; neve sui rilievi dai 1200-1400 metri. In serata ancora instabilità con fenomeni soprattutto nelle zone interne, neve sui rilievi oltre i 1100-1300 metri. Temperature minime stabili o in calo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori, in rialzo al Centro; massime stabili o in aumento sulle regioni peninsulari e in lieve calo sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per il 4 marzo

AL NORD Al mattino cieli per lo più soleggiati, isolati banchi di nebbia o foschia in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO Al mattino sereno su Toscana e Lazio, coperto altrove con qualche piovasco sull'Abruzzo. Al pomeriggio cieli coperti tra Lazio e Abruzzo, maggiori aperture altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino piogge sparse su tutti i settori, con neve in Appennino sopra i 1100-1200 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni diffuse. In serata insiste il maltempo su tutti i settori; residue piogge nella notte sulle isole Maggiori. Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime in rialzo al nord e sulle isole Maggiori, stabili o in calo altrove.

Previsioni meteo per il 5 marzo