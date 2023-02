Tredicenne ferita con le forbici, due coetanee accusate dell'aggressione

AGI - Hanno discusso in un parco a Castelbelforte, comune in provincia di Mantova, poi all'improvviso sono spuntate delle forbici da cucito con le quali è stata ferita una tredicenne. Le due coetanee della vittima, accusate della violenta aggressione, sono state identificate dai carabinieri dopo essersi presentate in caserma.

I militari stanno raccogliendo le testimonianze e i filmati delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica. Ancora da chiarire il motivo della lite e dell'aggressione. La minorenne ferita alla testa - da quanto appreso - è stata trasportata all'ospedale di Verona, dove è ricoverata non in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la procura dei minori di Brescia, competente territorialmente.

Le tre ragazze sono coetanee e compagne di classe, italiane e senza particolari problemi in famiglia. Dietro l'agguato potrebbe esserci qualche ruggine nata nella classe di terza media che frequentano a Castelbelforte, comune del Mantovano al confine con la provincia di Verona.

I carabinieri indagano ma le responsabili non hanno ancora compiuto 14 anni e quindi non sono imputabili. Le condizioni della vittima dell'aggressione sono gravi ma stabili.