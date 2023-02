Fiamme in una palazzina di Roma, un ferito

AGI - Fiamme nella notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette in via Etruria, in zona Tuscolana, a Roma. L'intera unità abitativa è stata avvolta dalle fiamme, tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente. Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata affidata alle cure del 118 e un animale domestico, un gatto, è invece deceduto. Non ci sono stati danni strutturali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri.