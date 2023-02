Tregua finita, dal weekend tornano pioggia, neve e freddo

AGI - Cede gradualmente il promontorio anticiclonico che nei giorni scorsi ha portato condizioni meteo stabili sul Mediterraneo. Correnti più umide raggiungeranno l'Italia nel corso dei prossimi giorni portando molte nuvole in transito e anche qualche pioggia soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Contesto termico che sarà ancora relativamente mite per il periodo con temperature al di sopra delle medie su tutta la Penisola di diversi gradi.

Con l'arrivo del weekend ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano l'ingresso di aria più fredda dai quadranti nord-orientali. Possibile interazione tra aria fredda e aria umida proprio sul Mediterraneo centrale tra domenica e lunedì con piogge diffuse ma soprattutto neve che al Centro-Nord potrebbe raggiungere anche quote molto basse. In ogni caso ultimi giorni di febbraio che vedranno un calo delle temperature su valori anche sotto media.

Previsioni meteo per oggi:

Nord - al mattino tempo asciutto ma con molte nubi, anche basse, su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1800 metri. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge e acquazzoni sparsi e neve sui rilievi oltre i 1700-1800 metri, invariato altrove.

Centro - al mattino tempo stabile ma con molta nuvolosità bassa specie tra Toscana, Umbria e coste adriatiche. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto ma con cieli nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

Sud e isole - al mattino tempo stabile ma con nubi basse specie sulle regioni adriatiche, ampi spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata ancora tempo asciutto con nubi compatte sui settori adriatici e nuvolosità in transito sulla Sardegna. Temperature minime stazionarie o in aumento; massime stabili o in lieve calo.

Previsioni meteo per domani:

Nord - Molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Liguria. Molti addensamenti anche bassi e compatti dalla serata.

Centro - giornata con tempo stabile sulle regioni del Centro dove avremo nuvolosità irregolare alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tempo stabile anche nelle ore serali con addensamenti bassi e compatti specie lungo le coste.

Sud e isole - tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse possibili tra Puglia e Basilicata. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento su tutta la Penisola.